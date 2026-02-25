Sanremo 2026 televoto | come si vota numeri e costi

. SANREMO 2026 TELEVOTO – Come si vota per i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026? Quali sono i numeri e i costi? Dal 24 al 28 febbraio su Rai 1 va in scena la 76esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara 30 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2026. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri: 894.001 (da fisso). 475.475.1 (da mobile). Come si vota. Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2026? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. 🔗 Leggi su Tpi.it

