. SANREMO 2026 TELEVOTO – Come si vota per i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026? Quali sono i numeri e i costi? Dal 24 al 28 febbraio su Rai 1 va in scena la 76esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara 30 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2026. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri: 894.001 (da fisso). 475.475.1 (da mobile). Come si vota. Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2026? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, televoto: come si vota, numeri e costi

Leggi anche:

Sanremo 2026, seconda serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi

Sanremo 2026, come si votano le canzoni? Regolamento, numeri, costi

Sanremo 2026: chi vince per i giornalisti

Temi più discussi: Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara; Sanremo 2026, così sarà scelto il vincitore. Ecco cosa dice il regolamento e come si vota; Come si votano i brani in gara a Sanremo 2026; Sanremo 2026, come si votano le canzoni? Regolamento, numeri, costi.

Sanremo 2026, come si votano le canzoni? Regolamento, numeri, costiCome si votano le canzoni? Da stasera, martedì 24 febbraio, a sabato 28 andrà in onda in diretta su Rai 1, Sanremo 2026. Gli spettatori da casa potranno votare, dalla seconda alla quinta serata, ossia ... adnkronos.com

Sanremo 2026, top 5 dopo la prima serata e guida pratica al televoto e alle giurieDalla prima serata del Festival emergono i cinque brani più votati dalla Sala Stampa: ecco nomi, sistema di voto per le serate successive e le regole del televoto spiegate passo passo ... notizie.it

l Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo e il pubblico è già diviso! Se la Sala Stampa premia Serena Brancale e Fulminacci, il televoto promette scintille: Arisa domina tra i più grandi con “Magica favola”, mentre i giovanissimi sono tutti per Sayf Secondo i - facebook.com facebook

#Sanremo2026, la guida al televoto attivo da stasera x.com