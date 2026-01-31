Vi faccio questo annuncio Sanremo 2026 Carlo Conti svela i 30 duetti della serata cover

Carlo Conti ha annunciato i 30 duetti della serata cover a Sanremo 2026. Durante il TG1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio, il conduttore ha svelato i nomi delle coppie che si esibiranno sul palco. La lista include artisti italiani di diversi generi, pronti a sorprendere il pubblico con performance inedite. La manifestazione si avvicina, e i fan aspettano con curiosità di scoprire chi salirà sul palco con chi.

Carlo Conti ha scelto il TG1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio per svelare uno dei momenti più attesi del Festival di Sanremo 2026. In diretta, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato ufficialmente i duetti della serata cover, in programma venerdì 27 febbraio, quarta e penultima serata del Festival che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Un appuntamento che, come ormai accade da anni, si prepara a catalizzare l’attenzione del pubblico grazie a scelte artistiche capaci di mescolare generazioni, linguaggi e mondi apparentemente lontani. Nel corso dell’annuncio, Conti ha delineato una serata pensata per sorprendere, emozionare e divertire, affidando ai 30 Big in gara il compito di reinterpretare brani iconici della musica italiana e internazionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

