Sanremo 2026 scaletta ospiti co-conduttori della terza serata | tutti i riflettori su Irina Shayk Eros Ramazzotti e Alicia Keys

La terza serata di Sanremo 2026 si svolge con tanti ospiti e momenti da seguire. Sul palco ci saranno Irina Shayk, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, pronti a intrattenere il pubblico. La scaletta si arricchisce di esibizioni e interventi speciali. La serata prosegue con l’attenzione puntata sui protagonisti e le loro performance. Tutti gli occhi sono rivolti a quanto accadrà sul palco.

La settimana di Sanremo 2026 prosegue con la terza serata, nel corso della quale sarà proclamato il vincitore di Sanremo Giovani, è attesa Irina Shayk in veste di co-conduttrice, i super ospiti Eros Ramazzotti ed Alicia Keys per la prima volta sul palco del Teatro Ariston Stasera Nicolò Filippucci ed Angelica Bove si contenderanno la vittoria della sezione Giovani ed inoltre saranno attribuiti i premi Mia Martini Giovani della Sala stampa Roof Ariston e della Sala Stampa Web, Radio e Tv Lucio Dalla in apertura di serata. Si parlerà la storia di Paolo Sarullo, ragazzo paraplegico aggredito, mentre Laura Pausini si esibirà con Heal The World di Michael Jackson con il Piccolo Coro dell'Antoniano ed il coro di Caivano, per un "momento dedicato alla pace". Lista in ordine alfabetico. Conduttori Conti e Pausini, co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Ospiti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Finale delle Nuove proposte, Max Pezzali sulla nave e The Kolors in Piazza Colombo Irina Shayk: "Mia madre è stata insegnante di musica, da piccola suonavo il piano. Mia madre ha sempre amato molto Adriano Celentano, Laura Pausini, Mina, Anna Oxa. Sono molto felice di essere qui"