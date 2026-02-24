Sanremo 2026 | quando canta a che ora Fedez durante la prima serata del Festival

Fedez si esibisce stasera a Sanremo 2026, causando grande attesa tra il pubblico. La sua performance è prevista come sedicesima, subito dopo una serie di artisti italiani emergenti. Durante l’esibizione, il cantante porterà sul palco il suo nuovo brano, attirando l’attenzione di tanti telespettatori. La serata, trasmessa su Rai 1, si arricchisce così di un momento musicale molto atteso. La sua entrata in scena è programmata per circa le 22:15.

. Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 24 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 16esimo. Indicativamente intorno alle ore 23,30. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della prima serata del Festival di Sanremo 2026: Ditonellapiaga. Michele Bravi. Sayf. Mara Sattei. Dargen D’amico. Arisa. Luché. Tommaso Paradiso. Elettra Lamborghini. Patty Pravo. Samurai Jay. Raf. J-Ax. Fulminacci. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Luché durante la prima serata del FestivalLuché si esibirà durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, a causa della sua posizione come settimo artista in scaletta.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Max Pezzali durante la prima serata del FestivalMax Pezzali ha deciso di proporre un medley di suoi successi durante la prima serata di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce; Blog | Dal Quirinale all’Ariston, Sanremo 2026 canta la fatica del presente e la vulnerabilità - Alley Oop; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano FerroMartedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti ... corrieredellosport.it

Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata ... tg24.sky.it

Sanremo 2026: ritratto di Sayf, chi è e che cosa canta - facebook.com facebook

Scaletta prima serata #Sanremo 2026: a che ora canta #Fedez e quando ci sono #Olly, #MaxPezzali e #TizianoFerro x.com