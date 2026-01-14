Subsonica | Perché le canzoni durano così poco? Viaggio tra i motivi che hanno accorciato la musica

Negli ultimi anni, la durata delle canzoni si è notevolmente ridotta, spesso attestandosi sotto i tre minuti. Questa tendenza riflette cambiamenti nei modelli di consumo musicale e nelle strategie del settore discografico. In questo articolo, analizzeremo le ragioni di questa evoluzione, considerando aspetti tecnici, commerciali e culturali che hanno contribuito a modificare il modo in cui ascoltiamo e produciamo musica oggi.

«In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza disposta a un limite massimo di tre minuti e quindici secondi. Sorge la spontanea curiosità di domandarci il perché. Perché abbiamo tutti troppo di meglio da fare che distrarci o perderci in una canzone? Perché stiamo rimodulando la soglia della nostra attenzione sui ritmi delle piattaforme e dei device? Perché riteniamo conclusa l’epoca delle hit che meritavano di essere fruite in un respiro più ampio?», le domande che si pongono i Subsonica in una nota stampa per la presentazione del nuovo brano, Il tempo in me, fuori nel weekend, sono del tutto legittime. 🔗 Leggi su Open.online

