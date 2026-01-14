Subsonica | Perché le canzoni durano così poco? Viaggio tra i motivi che hanno accorciato la musica
Negli ultimi anni, la durata delle canzoni si è notevolmente ridotta, spesso attestandosi sotto i tre minuti. Questa tendenza riflette cambiamenti nei modelli di consumo musicale e nelle strategie del settore discografico. In questo articolo, analizzeremo le ragioni di questa evoluzione, considerando aspetti tecnici, commerciali e culturali che hanno contribuito a modificare il modo in cui ascoltiamo e produciamo musica oggi.
«In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza disposta a un limite massimo di tre minuti e quindici secondi. Sorge la spontanea curiosità di domandarci il perché. Perché abbiamo tutti troppo di meglio da fare che distrarci o perderci in una canzone? Perché stiamo rimodulando la soglia della nostra attenzione sui ritmi delle piattaforme e dei device? Perché riteniamo conclusa l’epoca delle hit che meritavano di essere fruite in un respiro più ampio?», le domande che si pongono i Subsonica in una nota stampa per la presentazione del nuovo brano, Il tempo in me, fuori nel weekend, sono del tutto legittime. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Mille partite di Guardiola. Cominciò così: “L’hanno assunto solo perché costa poco da licenziare” (Times)
Leggi anche: Perché l’Emilia-Romagna non è finita sott’acqua: i motivi che hanno evitato l’ennesima alluvione
Subsonica: «Perché le canzoni durano così poco?». Viaggio tra i motivi che hanno accorciato la musica - Anche Sanremo si sta rendendo complice di questo attentato alla nostra tradizione pop, i brani dell'edizione 2026, da regolamento, non possono durare più di tre minuti e mezzo ... msn.com
SUBSONICA: “Il Tempo in Me” è una canzone che dura più di 4 minuti! - I Subsonica annunciano il nuovo singolo Il Tempo in Me in uscita venerdì 16 gennai0. newsic.it
Subsonica, da venerdì 16 il nuovo singolo “Il tempo in me” - I Subsonica tornano venerdì 16 gennaio con il nuovo singolo "Il tempo in me", altro tassello che prepara l'uscita dell'album d'inediti. spettakolo.it
“Il tempo in me”, il nuovo singolo dei Subsonica In radio e in digitale dal 16 gennaio. I subsonica stanno per festeggiare i 30 anni di carriera MUSICA – In attesa di celebrare il trentennale di carriera con “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali, i Sub facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.