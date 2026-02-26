Sanremo 2026 diretta terza serata | Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte

Nella terza serata di Sanremo 2026, si sono esibiti i giovani talenti delle Nuove Proposte, con Nicolò Filippucci che si è aggiudicato il riconoscimento. La serata ha visto anche la presenza di ospiti e momenti di spettacolo, mentre i conduttori hanno aperto l’evento con eleganza e stile. La manifestazione continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue esibizioni e anteprime.

© Salvo La Fata per mediaMai 26 febbraio – 20:40. Carlo Conti e Laura Pausini, in bianco e nero tra velluto e piume, scendono dalla scala e danno ufficialmente il via alla terza serata del Festival. 26 febbraio – 20:42. Arriva anche Gianluca Gazzoli, insieme ai due superfinalisti della categoria Nuove Proposte. Annunciati i codici di televoto e aperte le votazioni, la prima esibizione è di Angelica Bove con Mattone. 26 febbraio – 20:49. È il turno di Nicolò Filippucci e la sua Laguna. 26 febbraio – 20:54. Stop al televoto. In attesa del verdetto, deciso dal pubblico votante e dalla Giuria delle Radio, vengono assegnati alcuni premi alle Nuove Proposte: sia il Premio della Critica Mia Martini che il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla vanno ad Angelica Bove. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

