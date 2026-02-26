Sanremo 2026 l’omaggio a Ornella Vanoni le polemiche su Carlo Conti | Non doveva andare così

Il nome di Ornella Vanoni è tornato a riecheggiare con forza al Festival di Sanremo 2026, riportando al centro della scena una delle voci più raffinate della musica italiana, scomparsa il 21 novembre 2025 e da sempre legata al palco del Teatro Ariston. L’attesa per un omaggio ufficiale era palpabile fin dall’inizio della serata, come se il pubblico sapesse che prima o poi quel momento sarebbe arrivato, carico di memoria e nostalgia. A sorpresa, a raccogliere quell’eredità è stata la nipote Camilla Ardenzi, entrata in scena per riannodare un filo rimasto sospeso per oltre mezzo secolo. Era il 1970 quando Vanoni partecipò alla ventesima edizione del Festival insieme ai I Camaleonti con “Eternità”, conquistando il quarto posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

