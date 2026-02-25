Ecco la scaletta completa in pdf della seconda serata di Sanremo 2026. Si parte alle 20.40 con la classica sigla. La fine del programma è prevista attorno a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della seconda serata del Festival

Leggi anche:

Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della prima serata del Festival

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti; Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti.

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: orari, cantanti e momenti specialiSanremo 2026: scaletta della seconda serata tra big, Nuove Proposte e ospiti speciali. Tutti i dettagli sulle esibizioni e i momenti più attesi. notizie.it

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti, orari e ordine dei cantantiScaletta Sanremo 2026 seconda serata, oggi mercoledì 25 febbraio: tutti gli ospiti, orari e ordine di uscita cantanti in gara con i titoli delle canzoni. gazzetta.it

Qui trovate la SCALETTA COMPLETA della SECONDA SERATA di SANREMO 2026, completa di orari, ospiti, co-conduttori con le performance dei Big e delle Nuove Proposte! - facebook.com facebook

Sanremo 2026, seconda serata: c'è la scaletta definitiva – Il pdf x.com