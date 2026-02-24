Sanremo 2026 la pagella della prima serata del Festival | cosa è successo

Sanremo 2026 si apre con una prima serata ricca di sorprese e performance sorprendenti, grazie alla presenza di artisti emergenti e veterani. La causa di questa energia è l'entusiasmo degli spettatori, che hanno applaudito le diverse esibizioni. Durante la serata, si sono alternati momenti di grande coinvolgimento e alcune scelte discutibili della giuria. La serata si conclude con l’attesa di scoprire chi avanzerà alla fase successiva del festival.

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, la pagella della prima serata del Festival: cosa è successo

?Parappappappaparà?. È finalmente tornato il Festival di Sanremo 2026. Via, dunque, alla 76esima edizione, l'ultima condotta da Carlo Conti, che porta anche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successoSanremo 2026 ha vissuto una prima serata ricca di sorprese, causate dall’esibizione di alcuni artisti che hanno diviso il pubblico. Sanremo 2026, la scaletta ufficiale della prima serata del FestivalSanremo 2026, la pubblicazione della scaletta ufficiale della prima serata deriva dalla volontà dell'organizzazione di garantire trasparenza. Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Sanremo 2026, le pagelle dopo la prova generale: Serena Brancale incendia l'Ariston, Ditonellapiaga inarrestabile e Sal Da Vinci spettina il Festival; Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena Brancale; Sanremo 2026: le pagelle delle 30 canzoni in gara. Sanremo 2026, la pagella della prima serata del Festival: cosa è successoParappappappaparà. È finalmente tornato il Festival di Sanremo 2026. Via, dunque, alla 76esima edizione, l'ultima condotta da Carlo Conti, che porta ... ilmattino.it Sanremo 2026, pagelle look della prima serata. Ditonellapiaga audace (7,5), Sayf total brown (6), Mara Sattei sbaglia palette (7)Si alza il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Che look avranno scelto i trenta big in gara per la prima serata? Dopo la sfilata ... msn.com Scarica la Pagella di Sanremo 2026 compilabile e stampala, dai i voti da 1 a 10 a brano, look ed esibizione, somma i punteggi e crea il tuo podio finale Sfida amici, famiglia e gruppo d’ascolto: chi indovinerà il vincitore Clicca qui per scaricarla: https://t.ly/ - facebook.com facebook 76° Festival di Sanremo, le pagelle alle prove: Brancale, Sal Da Vinci e Masini & Fedez puntano al podio x.com