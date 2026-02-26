Sanremo 2026 la nipote di Vanoni canta Eternità | l' esibizione emoziona l' Ariston

Da gazzetta.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival di Sanremo omaggia Ornella Vanoni con la nipote Camila Ardenzi che interpreta la celebre "Eternità". Momenti di emozione quando Camilla toglie il microfono e nel finale a cantare è proprio la voce originale della nonna. ( www.raiplay.it ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sanremo 2026 la nipote di vanoni canta eternit224 l esibizione emoziona l ariston
© Gazzetta.it - Sanremo 2026, la nipote di Vanoni canta "Eternità": l'esibizione emoziona l'Ariston

Leggi anche: Sanremo, commozione all'Ariston: omaggio a Ornella Vanoni, la nipote Camilla Ardenzi canta "Eternità". Lauro ricorda vittime Crans

Sanremo 2026: la nipote di Vanoni canta Eternità in suo onoreSanremo 2026 renderà omaggio a Ornella Vanoni con un tributo speciale durante la seconda serata del festival.

ORNELLA VANONI, LA NIPOTE CAMILLA ARDENZI CANTA ETERNITÀ” ED EMOZIONA L'ARISTON

Video ORNELLA VANONI, LA NIPOTE CAMILLA ARDENZI CANTA ETERNITÀ” ED EMOZIONA L'ARISTON

Temi più discussi: Sanremo omaggia Ornella Vanoni, il ricordo della nipote Camilla Ardenzi con 'Eternità'; Emozione all'Ariston per l'omaggio a Ornella Vanoni: la nipote canta L'eternità; Camilla Ardenzi, chi è la nipote di Ornella Vanoni. A Sanremo 2026 l'esibizione in ricordo della nonna; Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni a Sanremo 2026.

sanremo 2026 la nipoteChi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni che si esibirà sul palco di Sanremo 2026Ecco chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni che si esibisce stasera, omaggiandola con Eternità sul palco dell'Ariston a Sanremo ... fanpage.it

sanremo 2026 la nipoteChi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026 per eseguire il brano L'Eternità. Anni, età, carriera, padre, madre ... tpi.it