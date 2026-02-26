Per i giovani in finale: Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Tra gli ospiti gli ori olimpici Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sanremo, commozione all'Ariston: omaggio a Ornella Vanoni, la nipote Camilla Ardenzi canta "Eternità". Lauro ricorda vittime Crans

Sanremo ricorda Ornella Vanoni: la nipote Camilla Ardenzi all’AristonA distanza di 61 anni dalla prima esibizione di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, la kermesse rende omaggio alla grande artista milanese...

Leggi anche: Sanremo 2026, omaggio a Ornella Vanoni: sul palco la nipote Camilla Ardenzi

Ornella Vanoni, l'omaggio della nipote Camilla con Senza fine

Temi più discussi: La commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo Sanremo senza Baudo. Meloni: Io all’Ariston? Notizia inventata; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa con Carlo Conti: commozione di Laura Pausini, le anticipazioni sul Festival; Pippo Baudo, l'omaggio di Sanremo al conduttore dei record: la voce registrata, la commozione di Conti e l'omaggio dell'Ariston; Conti smentisce la presenza di Meloni al Festival. Ma se comprasse un biglietto...

Sanremo, diretta seconda serata: standing ovation per Fausto Leali. Brividi per l'omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans MontanaTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiranno poi quindici dei Big ... leggo.it

Sanremo 2026: l'Ariston in piedi per Fausto Leali, la coreografia di Lillo trascina il pubblico, la magia di Laura Pausini e Achille LauroIl duetto tra Achille Lauro e Laura Pausini, il premio alla carriera a Fausto Leali, le campionesse olimpiche sul palco e un momento di memoria dedicato a Crans-Montana: la seconda serata accende l’Ar ... msn.com

SANREMO | Camilla Ardenzi omaggia la nonna Ornella Vanoni all'Ariston. Duetto virtuale sulle note di 'Eternità'. 'Mi ha insegnato a non pensarci troppo'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo omaggia Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre 2025 a Milano. La nipote dell’artista simbolo della canzone italiana, Camilla Ardenzi, ha cantato “Eternità”, brano musicale composto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro e presentato x.com