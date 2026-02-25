Sanremo 2026 Carlo Conti si scusa per il refuso Repupplica | Chi non fa non sbaglia

Carlo Conti si scusa per il refuso “Repupplica” apparso nella grafica proposta sullo schermo mentre parlava Gianna Pratesi durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2026. Mentre la signora Pratesi parlava, infatti, alle sue spalle, sul monitor, è apparsa la grafica: “Il 54 per cento alla Repupplica”. Un errore che non è passato inosservato sui social con gli utenti che hanno ironizzato sulla vicenda attraverso commenti e meme. “Mi scuso ancora per il refuso. Non sapete quante cose dobbiamo controllare. Dalle mie parti si dice: chi non fa, non sbaglia” ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della kermesse durante la consueta conferenza stampa quotidiana. Conferenza stampa durante la quale il presentatore ha commentato anche il calo di ascolti registrato nella prima puntata: “Sono molto contento e devo ringraziare per il bel risultato di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Il refuso sullo schermo con la scritta Repupplica? Chi non fa, non sbaglia. Mi aspettavo ascolti anche più bassi per lo scenario”. Achille Lauro canterà per le vittime di Crans-Fontana

Sanremo 2026, clamoroso refuso nella grafica all’Ariston: «Il 54% alla Repupplica» – La foto

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara: i nomi dei 30 big in gara

Temi più discussi: Sanremo 2026: ecco tutti i co-conduttori e gli ospiti scelti da Carlo Conti; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; Festival di Sanremo, Carlo Conti: Dopo 5 anni posso dire basta.

Sanremo 2026, la conferenza stampa della seconda serata: Carlo Conti annuncia omaggio alle vittime di Crans Montana con Achille LauroLa conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026: Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati rispondono alle domande della ... fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: Zero show. Poi delusione per Laura Pausini: Pensavo fosse una gagLa prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: Gli interessa solo terminare in anticipo. libero.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Il refuso sullo schermo con la scritta Repupplica Chi non fa, non sbaglia. Mi aspettavo ascolti anche più bassi per lo scenario”. Achille Lauro canterà per le vittime di Crans-Montana di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com

"Ci dispiace, chiedo scusa". Carlo Conti si scusa in diretta per quello che è accaduto ieri sera e di cui tutti parlano. "Dobbiamo controllare troppe cose" - facebook.com facebook