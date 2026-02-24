Sanremo 2026 Top & Flop della prima serata

Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione a causa delle esibizioni dei cantanti e delle scelte di presentatori. Durante la serata, alcuni artisti sono stati molto applauditi, mentre altri hanno incontrato difficoltà nel coinvolgere il pubblico. La presenza di ospiti famosi ha suscitato entusiasmo, ma anche alcune critiche sulla scaletta. La prima serata si è conclusa con un clima di curiosità verso le prossime esibizioni.

(Adnkronos) – La prima serata di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata. La prima uscita di Laura Pausini è con un vestito a clessidra superfasciante tutto nero, in sintonia con i capelli corvini e in contrasto con la pelle chiarissima. Il pensiero vola a Morticia Addams ma appena la telecamera la inquadra insieme all'abbronzatissimo Carlo Conti prevale l'effetto biscotto Ringo (speriamo che il funzionario alla riconoscibilità dei marchi non si arrabbi). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successoSanremo 2026 ha vissuto una prima serata ricca di sorprese, causate dall’esibizione di alcuni artisti che hanno diviso il pubblico.

Sanremo: la Top 5 di Sisal della prima serata, favorita Ditonellapiaga a 1,12Sisal ha previsto che Ditonellapiaga, con una quota di 1,12, potrebbe dominare la prima serata di Sanremo.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pagelle prove Sanremo 2026: Fedez-Masini puntano al podio, Sal Da Vinci conquista tutti; Oroscopo di Sanremo, chi vince secondo le stelle: cantanti e conduttori, top e flop; Sanremo 2026, le prove: svettano Ditonellapiaga, nayt, Fulminacci; Sanremo tra flop, scandali e drammi: le edizioni più disastrose di sempre.

Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successoParappappappaparà. È finalmente tornato il Festival di Sanremo 2026. Via, dunque, alla 76esima edizione, l'ultima condotta da Carlo Conti, che porta ... ilmattino.it

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

Scopri le canzoni che hanno avuto successo nonostante il flop al Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Da Peppino Di Capri ai Matia Bazar, da Tiziana Rivale ai Jalisse: 10 vittorie di Sanremo che oggi contano più sull’albo d’oro che sulle playlist. E poi le meteore: dai Delirium di “Jesahel” ai Pitura Freska (“Papa nero”) #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com