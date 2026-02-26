Stasera a Sanremo 2026 si svolge la terza serata del festival, con 15 cantanti in programma su un totale di 30. La serata prevede esibizioni che coinvolgono artisti di diversi stili e generi musicali. I partecipanti si preparano a presentare i loro brani davanti al pubblico e alla giuria, mantenendo alta l’attenzione su un evento che richiama l’interesse di molti appassionati.

Quali sono i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 cantanti su 30. La metà. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio. All’esito del risultato della votazione in serata verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento. Ma vediamo insieme quali sono i cantanti che si esibiranno stasera: Abbiamo visto i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, i cantanti che si esibiranno nel corso della terza serata

