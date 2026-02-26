Sanremo 2026 esplode sui socia | finora 29 milioni di interazioni I picchi con Elettra Lamborghini e Achille Lauro Ma il più citato è un altro

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha riscosso grande attenzione sui social, con oltre 29 milioni di interazioni finora registrate. Tra i momenti più discussi ci sono stati quelli con Elettra Lamborghini e Achille Lauro, ma un altro artista ha attirato più citazioni rispetto agli altri. La manifestazione si conferma un evento capace di generare forte coinvolgimento online, lasciando traccia tra gli utenti digitali.

Oltre 160mila post, hashtag virale tutto il giorno e picchi record durante la seconda serata: il Festival conquista il web e social minuto per minuto Un fiume digitale fatto di commenti, meme e reaction, che ha generato più di 4,7 milioni di interazioni in poche ore. E come in ogni grande evento live, non sono mancati i momenti “hot” della conversazione online. 23:45 – 00:00: standing ovation social per l’esibizione di Fulminacci. A guidare il dibattito online sono soprattutto le donne (65%) e i giovani tra i 25 e i 34 anni, confermando Sanremo come uno degli eventi più seguiti dalla generazione social. Il vero protagonista della serata è stato Achille Lauro, con oltre 68 mila conversazioni tra post, commenti e condivisioni: un dominio digitale che rispecchia il suo impatto sul palco. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

