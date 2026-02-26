La cantante romagnola si è lamentata prima sui social e poi sul palco dell'Ariston per i party troppo rumorosi che le impediscono di dormire, ma nel farlo ha commesso una gaffe Sanremo 2026 si accende non solo per la musica, ma anche per lo sfogo virale di Elettra Lamborghini. Salita sul palco dell'Ariston nella seconda serata, la cantante, dopo l'esibizione sulle note della sua Voilà, ha attaccato duramente chi organizza party notturni nella città dei fiori, così rumorosi da averle impedito di dormire. La polemica festivaliera di Elettra Lamborghini era nata durante la scorsa notte. Esausta dopo una giornata di interviste e prove, la cantante aveva usato i propri account social per condividere la propria rabbia e frustrazione per non riuscire a dormire in albergo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta contro i “festini bilaterali”: lo sfogo per la musica troppo alta

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Leggi anche: “Basta con la musica dei festini”, Elettra Lamborghini sbotta su X perché non riesce a dormire a Sanremo

Sanremo 2026Elettra Lamborghini racconta il brano 'Voilà' Crediti video Profilo Instagram Sanremorai

Temi più discussi: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: dagli esordi alle curiosità. Testo e significato del brano 'Voilà'; Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E una ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italiani; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con voilà: testo e significato del brano in gara al Festival.

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta contro i festini bilaterali: lo sfogo per la musica troppo altaLa cantante romagnola si è lamentata prima sui social e poi sul palco dell'Ariston per i party troppo rumorosi che le impediscono di dormire, ma nel farlo ha commesso una gaffe ... movieplayer.it

Elettra Lamborghini, prima gaffe a Sanremo 2026: attimo di panico davanti a tutti, il videoPrima gaffe al Festival di Sanremo 2026 per Elettra Lamborghini durante il green carpet dell'Ariston: il video è virale. donnaglamour.it

SANREMO. Noi ancora fermi qui… E ci rimarremo fino a sabato! ELETTRA LAMBORGHINI: “ Dovete smetterla con i festini bilaterali!!!” LAURA PAUSINI: “Ma chi noi” - facebook.com facebook