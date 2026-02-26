Sanremo 2026 | dopo la seconda serata Ermal Meta nella cinquina di testa Stasera Arisa Brancale e Raf Fra i quindici di ieri anche Chiello

I bambini devono fare rumore. Non silenzio. La ninna nanna per la bambina morta a Gaza vale ad Ermal Meta la presenza nel quintetto momentaneamente in testa al festival della canzone italiana. Si è esibito anche Chiello nel gruppo di quindici in gara. Stasera gli altri quindici e la pattuglia di pugliesi e lucani è composta da Arisa, Serena Brancale e Raf. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

SANREMO | Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta: sono le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento, della seconda serata del Festival, frutto del Televoto e del voto della Giuria delle Radio sui 15 Big che si sono - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com