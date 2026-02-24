Sanremo 2026 | Arisa Brancale Chiello Meta Raf e il jingle di Welo la pattuglia pugliese e lucana Settantaseiesima edizione del festival

La settantaseiesima edizione di Sanremo prende il via questa sera, con Arisa, Brancale, Chiello, Meta e Raf pronti a salire sul palco. La causa di questa grande festa musicale è la celebrazione di Pippo Baudo, che ha condotto il festival più volte. Tra i protagonisti, anche il jingle di Welo e le rappresentanze pugliese e lucana. La serata si preannuncia ricca di sorprese e performance memorabili.

Inizia stasera l’edizione 76 del festival di Sanremo. Dedicata a Pippo Baudo, recordman di conduzioni della manifestazione. Al teatro Ariston da qui a sabato, Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione con un co-conduttore che varia da serata a serata. A quanto sembra la Puglia e la Basilicata hanno delle possibilità di vittoria considerevoli. Con la barese Serena Brancale, ad esempio. Si è già aggiudicata il premio Lunezia di Radiodue per la qualità del suo brano in gara. C’è la lucana Arisa sempre in grado di tirare fuori un brano vincente. Ermal Meta, già vincitore di un’edizione, Raf che torna al festival e ogni volta ha presentato canzoni fra le più popolari di sempre, il debuttante lucano Chiello da tenere d’occhio come sorpresa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Con un video su Instagram, in collegamento con Carlo Conti, Welo presenta il jingle del Festival di Sanremo 2026: Emigrato (italiano)Welo ha annunciato il jingle ufficiale di Sanremo 2026 con un video su Instagram.

“Emigrato” di Welo sarà il jingle del Festival di SanremoWelo sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come protagonista del jingle ufficiale, anche senza partecipare alle Nuove proposte.

Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madre

Sanremo 2026, le pagelle dopo la prova generale: Serena Brancale incendia l’Ariston, Ditonellapiaga inarrestabile e Sal Da Vinci spettina il FestivalFrancesco Renga si presenta a Sanremo 2026 con Il meglio di me. Sul palco dell’Ariston la sua solita cascata di riccioli e il sorriso smagliante e rassicurante. Una canzone con un crescendo ... gay.it

Elettra Lamborghini inciampa, Arisa e Bambole di pezza in bianco: tutti i look della sfilata di Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Elogio della femminilità scomoda, la “Magica favola” di Arisa a Sanremo. La cantante lucana torna in gara all'Ariston con un brano “tra Disney e l'operetta del primo Novecento”. Di Raffaele Rossi x.com