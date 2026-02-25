Sanremo seconda serata | Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

(Adnkronos) – Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026, sfida che si terrà domani. l verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa. Filippucci con 'Laguna' ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo 'Nei miei DM'. I Bove accede alla finale della categoria con il brano 'Mattone', che ha avuto la meglio nello scontro con Mazzariello che si era esibito con il pezzo 'Manifestazione d'amore'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

