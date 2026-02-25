Sanremo 2026 Chiello video integrale conferenza | Morgan ho deciso io di non portarlo può dire quello che vuole

Ecco cosa ha raccontato Chiello nella conferenza al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Ti penso sempre. Chiello è uno degli esordienti al Festival di Sanremo, in onda su Rai1, e nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato del suo rapporto con la musica: « A nove anni ho iniziato a suonare la batteria come primo approccio. In generale tutto quello che ho ascoltato nella vita ha confluito nel plasmare la mia cifra stilistica, gli artisti sono tutti raccoglitori che sputano tutto a modo loro. L’ispirazione arriva anche dalla mia vita, dalle persone che mi stanno intorno. Sono su un palco importante dove sono saliti dei giganti prima di me, è una grossa responsabilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Chiello ribalta la vesione di Morgan sul duetto saltato a Sanremo: “Ho deciso io di non portarlo e non sarà presente. Comunque può dire quello che vuole”A domanda diretta in conferenza stampa, "Quindi è stata tua la decisione di rinunciare a lui?", il cantante ha risposto: "Sì, così ho detto" “La mia...

Chiello: Apprezzo Morgan ma ho deciso di non portarlo – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Io stimo Morgan come artista, ma abbiamo fatto delle prove, non si è creata alchimia artistica per cui ho...

Chiello a Sanremo 2026: «Mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi mi sento in equilibrio». Dal numero 13 tatuato alla rinascita dopo la clinicaIl cantautore al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, nuovo importante step nella sua vita in continua evoluzione: «Ho passato anni a non riconoscermi, mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi, ... vanityfair.it

Mi sono innamorato di te: la scelta di Chiello per la serata cover di Sanremo 2026, testo e significatoChiello con ‘Mi sono innamorato di te’ nella serata delle cover: un’interpretazione tutta sua, tra emozione e arrangiamento. notizie.it

