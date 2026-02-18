youtube interruzione globale homepage app e youtube tv ma arriva una correzione

YouTube ha subito un'interruzione globale che ha coinvolto sia la homepage dell’app che YouTube TV, causando disagi agli utenti. La causa principale sembra essere un problema tecnico che ha compromesso il funzionamento del sistema di raccomandazioni e la visualizzazione dei contenuti su più piattaforme. Durante le ore di crisi, molti hanno riscontrato difficoltà a trovare video e a navigare tra le sezioni del sito. Gli ingegneri di YouTube stanno lavorando per ripristinare la normale operatività e hanno promesso una soluzione in tempi rapidi.

le interruzioni segnalate su youtube riguardano principalmente il sistema di raccomandazioni e la visibilità dei contenuti su diverse superfici. la homepage è tornata operativa, ma il guasto generale non è ancora completamente risolto. si registrano anche criticità legate a youtube tv, con problemi di accesso per alcuni utenti. i dati di segnalazione evidenziano una copertura globale, con numeri in costante aggiornamento. youtube: problemi di raccomandazioni e ripristino parziale. youtube ha ammesso l'esistenza di un problema nel sistema di suggerimenti che ostacola la comparsa di video su più superfici, tra cui la pagina principale, l'applicazione, youtube music e youtube kids.

