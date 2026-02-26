Salerno pistola scacciacani modificata e munizioni | un arresto

SALERNO – Un uomo, identificato con le iniziali A.S., è stato arrestato a Salerno con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri avrebbero proceduto a una perquisizione nel corso della quale sarebbe stata rinvenuta nella disponibilità dell’uomo una pistola scacciacani modificata, ritenuta perfettamente funzionante, insieme a munizionamento. Al termine degli accertamenti sul posto, l’uomo è stato quindi ammanettato e condotto in caserma per le procedure di rito. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it

