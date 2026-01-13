Nascondeva una pistola scacciacani modificata | un arresto a Salerno

Un uomo identificato come L.M. è stato arrestato a Salerno dai carabinieri del Norm, accusato di aver detenuto una pistola scacciacani modificata illegalmente, insieme alle munizioni. L’intervento rientra in un’attività di controllo finalizzata al contrasto del traffico di armi e alla tutela della sicurezza pubblica. La scoperta evidenzia l’importanza delle verifiche sulle armi detenute illegalmente, contribuendo alla prevenzione di situazioni di rischio.

