Secondo la Npr, molti altri documenti che menzionano Trump non sono presenti nel database pubblico relativo al criminale sessuale Jeffrey Epstein, morto in prigione nel 2019. “Come avviene per tutti i documenti che ci vengono segnalati, il dipartimento ha avviato una verifica”, ha affermato. Sulla scia della Npr, il 25 febbraio il New York Times ha rivelato che tra i documenti rimossi figurano delle note dell’Fbi che riassumono gli interrogatori condotti in relazione alle accuse fatte da una donna nel 2019. La donna si era fatta avanti dopo l’arresto di Epstein sostenendo di essere stata aggredita sessualmente, molti anni prima, quando era minorenne, dal finanziere newyorchese e da Trump. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Rimossi dal dossier Epstein documenti che contengono accuse a Donald Trump

Leggi anche: Caso Epstein, rimossi 15 documenti dal sito del Dipartimento Giustizia: “Scomparsa anche foto di Trump”

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein FilesUn’accusa di stupro di una 13enne nei confronti di Donald Trump poi ritirata dall’accusatrice.

L’interview de Jeffrey Epstein par l’ancien conseiller de Donald Trump

Temi più discussi: Dalla Epstein Library rimossi i documenti che accusano Donald Trump; Epstein, accusa di insabbiamento a Bondi: Spariti i file sui minori abusati da Trump; Il giallo sulle 50 pagine su Trump sparite dagli Epstein file. Le accuse di molestie e i sospetti sulla pulizia della Casa Bianca; Epstein, media Usa: Spariti i file in cui Trump è accusato di abusi su una minorenne.

Censura Epstein files, il Dipartimento della giustizia americano rispondeDopo le accuse di insabbiamento da parte dei media, i documenti del caso legato all’imprenditore newyorkese sono stati riesaminati mercoledì ... rsi.ch

Bufera sui file Epstein, 15 foto del dossier scomparse dal sito del dipartimento di Giustizia. In una Trump circondato da donne in costumeRoma, 21 dicembre 2025 - Quindici foto dai documenti del caso Epstein, pubblicate ieri dal Dipartimento di Giustizia, sono state rimosse oggi dal sito del ministero. Lo riporta Nbc News. Le immagini ... quotidiano.net

Nuovo scontro pubblico tra Donald Trump e Robert De Niro. Il presidente ha attaccato duramente l’attore su Truth Social, definendolo “malato e demente”, dopo che De Niro, visibilmente commosso in un’intervista con Nicole Wallace, aveva invitato gli america - facebook.com facebook

Regno Unito e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati sull'accordo tecnologico interrotti per via delle pressioni commerciali di Donald Trump. I due paesi si stanno concentrando sull'energia nucleare, ma l'intesa riguarda AI e il computing quantistico. x.com