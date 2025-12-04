Arezzo, 4 dicembre 2025 – Fa parte del ricco programma di in iziative del Natale sangiovannese — frutto della collaborazione tra Comune di San Giovanni Valdarno, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni, associazioni culturali e sociali, realtà sportive, istituzioni scolastiche e tante energie del territorio — l’incontro in programma venerdì 5 dicembre alle 17,30 a Palomar, Casa della Cultura, dove sarà presentato il libro “La MokArpa", la curiosa storia di una caffettiera (Voglino Editrice) di Paolo Balestri e illustrato da Stefania Grassi. L’appuntamento è promosso da UniCoop Firenze sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno e Bibliocoop in collaborazione con la Regione Toscana e il comune di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La favola della MokArpa arriva a Palomar: Paolo Balestri presenta il suo libro a San Giovanni