La stagnazione prolungata della produzione industriale impone oggi un ripensamento profondo e non più rinviabile delle politiche pubbliche a livello regionale, nazionale e europeo. In questo contesto, la crisi del gruppo Stellantis non appare come un episodio isolato, bensì come la manifestazione più emblematica di un rischio sistemico: quello di una deindustrializzazione “assoluta”, che determina una erosione definitiva di competenze e capacità produttive che hanno costituito l’ossatura dell’economia italiana per oltre un secolo. Il dibattito innescato dal “Manifesto” sulla reindustrializzazione della Toscana (Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2025), ha avuto il merito di riaccendere i riflettori sulle aree di più antica industrializzazione, come il Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Reindustrializzazione, high tech e finanza per tornare a crescere

Agricoltura high tech: il caso della Glasshouse Dyson in Gran BretagnaLa crescente attenzione su cibo locale, sostenibilità e sicurezza alimentare rende evidente quanto la produzione agricola debba cambiare passo.

From heritage to high-tech: how Italy and South Korea are rewriting the rules of Cultural PowerAt a time marked by geopolitical fractures and technological competition, culture has re-emerged as a structural instrument of national power.

Argomenti discussi: Industria e sviluppo a Torino: siamo davanti a un bivio.

Reindustrializzazione, in Usa e Europa le grandi aziende investiranno 3,4 trilioni di dollari in tre anni. Nuovi posti di lavoroÈ finita l’era dell’offshore: le grandi aziende europee e statunitensi hanno in programma nei prossimi tre anni di investire, complessivamente, 3,4 trilioni di dollari nella reindustrializzazione. Lo ... milanofinanza.it

La crisi di Gaggio Tech, si lavora per una soluzione di reindustrializzazione(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Per Gaggio Tech, l'ex Saga Coffee sull'Appennino bolognese, lo sforzo comune di Regione, Città metropolitana, imprenditori e sindacati per trovare una soluzione di reindustr ... msn.com