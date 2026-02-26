“La riforma non c’entra nulla col giusto processo: se un cittadino pensa che con la vittoria del Sì al referendum il processo cambi allora si sbaglia”. Apre i giochi così il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel corso del dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia organizzato dalla Fondazione Lauro Chiazzese a Villa Igea, a Palermo. Presenti il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano, il presidente del Consiglio nazionale Forense Francesco Greco, il giornalista Alessandro Sallusti e la giornalista Sandra Amurri. Ma la sfida clou è quella tra il presidente del M5s Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum sulla giustizia, scintille fra Giuseppe Conte e il ministro Nordio. Il consiglio forense: “Riforma giusta”

Leggi anche: Giustizia, verso il referendum del 2026: incontro pubblico all’Anteo sulla riforma Nordio

Leggi anche: Referendum, il faccia a faccia tra Nordio e Conte. Il ministro: “Pm impreparati a dirigere la polizia”. Il leader M5s: “Volete una giustizia addomesticata”

Temi più discussi: VIDEO | Referendum sulla giustizia, scintille tra Nordio e Conte: Volete una magistratura addomesticata; Referendum, scintille Mulè-Conte: La riforma tutela il popolo. La giustizia ha altre urgenze; Referendum sulla giustizia, scintille fra Giuseppe Conte e il ministro Nordio. Il consiglio forense: Riforma giusta; Intervista a Pietro Grasso sulle ragioni del No al Referendum sulla Giustizia.

Referendum sulla giustizia, ‘scontro’ tra Nordio e Conte a Palermo VIDEOIl Guardasigilli ha difeso con forza l’impianto della riforma, respingendo le accuse di voler sottomettere i pubblici ministeri all’esecutivo. Definire questa riforma un attacco all’autonomia è quasi ... livesicilia.it

Referendum sulla giustizia, il clima si infiamma: le posizioni (e le dure critiche) di Nicola Gratteri e Carlo NordioLa scintilla è stata un’intervista rilasciata dal procuratore capo di Napoli pochi giorni fa: la netta posizione favorevole al No. ilgazzettinovesuviano.com

Sto guardando il confronto in diretta tra il Ministro Nordio e Giuseppe Conte. Avrò modo di tornarci sopra, intanto vi riporto un breve stralcio. Nordio: "Io non dirò mai che non ci saranno più casi come quello di Garlasco se passerà la riforma, perché non parlo al - facebook.com facebook