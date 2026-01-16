Referendum giustizia tour Movimento 5 Stelle in Toscana | Tutte le ragioni per dire no

Il Movimento 5 Stelle Toscana, guidato dalla presidente Irene Galletti, ha avviato un tour con dieci incontri pubblici in regione per approfondire il referendum sulla giustizia. L’obiettivo è analizzare le possibili implicazioni della riforma e spiegare perché le ragioni del NO si basino su valutazioni critiche e strutturali, evitando qualsiasi lettura ideologica. Un momento di confronto volto a comprendere meglio un tema di rilevanza regionale e nazionale.

Referendum giustizia, Movimento 5 Stelle Toscana, presidente Irene Galletti, consigliera regionale, in tour con dieci incontri pubblici in tutta la regione "per capire quali possano essere le implicazioni della riforma della giustizia e perché le ragioni del no non abbiano carattere ideologico ma siano critiche precise e strutturali". Incontri pubblici organizzato con il comitato 'Giusto dire no'. M5S che con il leader Giuseppe Conte esulta per aver superato 500mila firme "È un risultato incredibile: in pochi giorni siamo arrivati a 500mila firme contro la riforma dell'ingiustizia di Meloni e Nordio.

