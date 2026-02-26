Referendum giustizia | Comitato per i Sì e Ugl promuovono un webinar informativo

Un webinar dedicato al referendum sulla giustizia si terrà venerdì 27 febbraio alle 18 su Zoom. L'evento è organizzato dal Comitato Civico per i Sì e dal sindacato Ugl. L’obiettivo è fornire informazioni chiare sul tema e rispondere alle domande dei partecipanti. L’appuntamento è aperto a chi vuole conoscere meglio i temi in discussione.

Il "Comitato Civico per i Sì", in collaborazione con il sindacato Ugl, organizza un webinar informativo dedicato al referendum sulla giustizia, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 18 sulla piattaforma Zoom.«L'iniziativa – spiegano gli organizzatori – nasce con l'obiettivo di offrire ai.