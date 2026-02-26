Record di TKO | la WWE supera la UFC

Il 2025 ha chiuso con performance significative per WWE e UFC, riflettendo una strategia di crescita orientata a contenuti di alto valore, nuove alleanze mediatiche e un’espansione geografica mirata. Nel corso dell’anno le entrate hanno mostrato dinamiche robuste: la WWE ha totalizzato 1,709 miliardi di dollari di ricavi, segnando un incremento del 22% rispetto all’esercizio precedente. La UFC ha registrato 1,502 miliardi di dollari in ricavi. Le proiezioni per il 2026 indicano un fatturato complessivo di 5,775 miliardi di dollari e un EBITDA superiore a 2,2 miliardi. Una componente chiave riguarda le partnership mediatiche: l’accordo con Netflix è stato definito un passaggio decisivo per la strategia globale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

