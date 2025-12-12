Rapinato e minacciato da nordafricano con coccio di bottiglia | vigilante spara

Una guardia giurata ha sparato questa mattina durante una rapina, evitando feriti. La scena è avvenuta dopo che l’operatore è stato minacciato con un coccio di bottiglia da un uomo nordafricano. I colpi, esplosi in difesa, non hanno causato danni a persone o proprietà.

