Rapinato e minacciato da nordafricano con coccio di bottiglia | vigilante spara

Imolaoggi.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una guardia giurata ha sparato questa mattina durante una rapina, evitando feriti. La scena è avvenuta dopo che l’operatore è stato minacciato con un coccio di bottiglia da un uomo nordafricano. I colpi, esplosi in difesa, non hanno causato danni a persone o proprietà.

