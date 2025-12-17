Il calendario Love Planet Earth racconta l' agricoltura del Mediterraneo

Il calendario Love Planet Earth mette in luce la ricchezza dell’agricoltura mediterranea, offrendo uno sguardo unico sulla sostenibilità ambientale. Attraverso immagini satellitari innovative, questa edizione celebra l’importanza di preservare il nostro pianeta e il suo patrimonio agricolo, unendo tecnologia e rispetto per l’ambiente. Un’occasione per riflettere sull’interconnessione tra natura, innovazione e futuro.

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio 2025, Leonardo con e-GEOS (joint venture al 20% dell'Agenzia Spaziale Italiana e all'80% di Telespazio, Gruppo Leonardo) e Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) presentano la diciottesima edizione di "Love Planet Earth", il calendario dedicato alla sostenibilità ambientale raccontata attraverso le immagini dei satelliti COSMO-SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa. L'edizione 2026 di Love Planet Earth, patrocinata da Med-Or Italian Foundation, propone un viaggio dallo Spazio attraverso i paesaggi agricoli del Mediterraneo, mettendo in luce la loro bellezza, la loro fragilità e le sfide legate alla crescente domanda di cibo sano e accessibile, al cambiamento climatico, alla gestione delle risorse idriche e alla necessità di pratiche agricole resilienti.

