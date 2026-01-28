Da domenica 25 gennaio, il nuovo magazine di Panini Magazines porta i lettori a Adventure Bay per seguire le avventure dei cuccioli eroi di PAW Patrol. Il magazine è già in edicola e disponibile anche online, pronto a catturare l’attenzione dei fan più giovani.

Panini Magazines ( Panini Comics ) porta i lettori ad Adventure Bay insieme ai cuccioli eroi più amati di sempre! Da domenica 25 gennaio, in edicola e su Panini.it, arriva il primo numero di PAW Patrol – La rivista ufficiale, dedicata alla squadra di cuccioli sempre pronta a intervenire. La lettura ideale per tutti i bambini che amano l’avventura, il lavoro di squadra e il divertimento. Mentre Ryder e i suoi cuccioli affrontano nuove missioni di salvataggio, tra tempeste improvvise, corse sfrenate e situazioni da risolvere, la PAW Patrol dimostra che nessuna sfida è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su PAW Patrol

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Paw Patrol - La Squadra dei Cuccioli | PAW Patrol alla torre! | Nick Jr. Italia #shorts

Ultime notizie su PAW Patrol

Argomenti discussi: PAW Patrol – La rivista ufficiale: quando Adventure Bay entra in edicola; Panini Magazines – Il nuovo magazine dedicato a PAW Patrol è in edicola.

‘Cioè’ torna in edicola con il nuovo e grande formato ‘Cioè Max’La storica rivista Cioè, edita da Panini Magazines (Panini Comics), si rinnova con un formato più grande e accattivante: Cioè Max. Dopo il debutto dedicato al Festival di Sanremo, il numero di marzo ... primaonline.it

Non perderti dirette, news e highlightsSessantacinquesima edizione per la collezione ufficiale di figurine Panini. Il nuovo album, composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Tra le ... sport.sky.it

Dato l’enorme successo anche dell’ultima wave (siamo quasi al sold out) un maxi refill era necessario! Quindi da oggi, di nuovi disponibili, al Panini Store Firenze potrete trovare TUTTI i dialetti usciti finora su Topolino Magazine! Vi aspettiamo!!! - facebook.com facebook