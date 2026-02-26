Precipita da un tetto 26enne all' ospedale

Un giovane di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era sul tetto di un cascinale nei pressi di San Rocco al Porto nel primo pomeriggio del 26 febbraio. Durante le operazioni, ha perso l'equilibrio e è caduto, riportando ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La dinamica dell’accaduto sarà oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in un cascinale vicino a San Rocco al Porto nel pomeriggio del 26 febbraio. Stando ai primi accertamenti svolti dai carabinieri avrebbe perso l'equilibrio mentre lavorava in cima a un tetto, facendo un volo di.