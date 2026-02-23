app del play store che espongono dati privati

Un’app del Play Store ha causato l’esposizione di dati privati degli utenti. La causa è un errore nel sistema di verifica dell’identità, che ha lasciato vulnerabili informazioni personali. Diverse applicazioni di utilizzo quotidiano hanno condiviso i dati senza protezioni adeguate. Gli sviluppatori stanno indagando, mentre gli utenti si chiedono quanto siano esposti i loro dati. La vicenda solleva dubbi sulla sicurezza delle app più popolari.

questa analisi sintetica esamina l’incidente di esposizione dati legato a servizi di verifica dell’identità utilizzati da molte app. ricercatori di sicurezza hanno identificato che un database quasi da un terabyte è rimasto online e non protetto, esponendo dati tra cui nomi, date di nascita, indirizzi e contatti. la situazione coinvolge utenti di 26 paesi e mette in evidenza l’importanza della gestione sicura delle identità digitali nelle applicazioni mobili. esposizione di dati nelle app del play store. l’incidente è attribuito a idmerit, azienda di verifica dell’identità con sede in california. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Seal, l'app che Google non vuole sul Play Store: scarica video da YouTube e altri 1.700 siti

Non scaricare mai queste app da Google Play Store: sono le più pericolose in assoluto

