Ucraina | ancora blackout Mosca martella Kiev con droni missili da crociera e balistici Adnkronos

Kiev ha subito un nuovo attacco da parte delle forze russe, con lanci di droni, missili da crociera e balistici. La città è stata colpita nuovamente durante le ore notturne, poche giornate dopo l’ultimo bombardamento che aveva causato blackout e disagi significativi. In un contesto di temperature invernali rigide, la situazione rimane tesa e preoccupante, evidenziando la continuità del conflitto nella regione.

Kiev, 13 gen. (Adnkronos) - Kiev è stata nuovamente bersaglio di droni, missili da crociera e balistici russi: la capitale ucraina è stata bombardata anche la scorsa notte, appena quattro giorni dopo l'ultimo attacco di massa che ha provocato nella città pesanti blackout mentre le temperature invernali restano gelide. ''Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali 'shahed', 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina nella notte'' e ''ancora una volta l'obiettivo principale dell'attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica'', ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che ''purtroppo si è verificata un'ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili''. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: ancora blackout, Mosca martella Kiev con droni, missili da crociera e balistici/Adnkronos Leggi anche: Guerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi Leggi anche: Guerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina: ancora blackout, Mosca martella Kiev con droni, missili da crociera e balistici/Adnkronos - Kiev è stata nuovamente bersaglio di droni, missili da crociera e balistici russi: la capitale ucraina è stata bombardata ... iltempo.it

Ucraina, blackout nella regione di Mosca durante attacchi con droni di Kiev - (LaPresse) Diverse aree della regione di Mosca sono rimaste senza elettricità in serata, in un attacco con droni di Kiev. stream24.ilsole24ore.com

Attacco di Droni a Mosca: Blackout e Accuse Reciproche tra Russia e Ucraina - Un attacco con droni ha avvolto Mosca in un'atmosfera di tensione, intensificando ulteriormente le già elevate frizioni tra Russia e Ucraina. notizie.it

#Ucraina Raid di Mosca su Kharkiv: 4 morti e 6 feriti. Missili anche su Kiev, colpita una centrale elettrica, ancora blackout nella capitale. Zelensky sul sito del governo: " I russi stanno preparando un nuovo massiccio attacco". Nel video i soccorsi nella regione x.com

Ucraina, a pochi passi dal fronte La guerra ha stravolto ogni aspetto della vita quotidiana: ospedali al buio e senza riscaldamento, blackout continui, generatori insufficienti e civili che arrivano in ospedale sotto shock dopo i bombardamenti. Nel nuovo episo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.