Ucraina | ancora blackout Mosca martella Kiev con droni missili da crociera e balistici Adnkronos

Kiev ha subito un nuovo attacco da parte delle forze russe, con lanci di droni, missili da crociera e balistici. La città è stata colpita nuovamente durante le ore notturne, poche giornate dopo l’ultimo bombardamento che aveva causato blackout e disagi significativi. In un contesto di temperature invernali rigide, la situazione rimane tesa e preoccupante, evidenziando la continuità del conflitto nella regione.

Kiev, 13 gen. (Adnkronos) - Kiev è stata nuovamente bersaglio di droni, missili da crociera e balistici russi: la capitale ucraina è stata bombardata anche la scorsa notte, appena quattro giorni dopo l'ultimo attacco di massa che ha provocato nella città pesanti blackout mentre le temperature invernali restano gelide. ''Quasi 300 droni d'attacco, la maggior parte dei quali 'shahed', 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l'Ucraina nella notte'' e ''ancora una volta l'obiettivo principale dell'attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica'', ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che ''purtroppo si è verificata un'ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

