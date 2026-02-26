Con l’inizio della stagione di Formula 1 in Australia, si avvicina una fase cruciale per le strategie in pista. Le prove svolte in Bahrain hanno portato a cambiamenti nelle tattiche e nelle configurazioni delle vetture. Le squadre stanno affinando gli approcci per affrontare al meglio le sfide che si presenteranno nel corso delle gare. La preparazione si intensifica in vista degli appuntamenti principali della stagione.

Con il debutto della Formula 1 in Australia si avvicina velocemente una stagione decisiva, e le indiscrezioni emerse dai test in Bahrain indicano una ridefinizione sostanziale dei ruoli tra piloti, muretto e squadra. Le squadre puntano a valorizzare risorse finora celate nelle monoposto, con una gestione dell’energia sempre più raffinata e decisioni strategiche supportate da dati e analisi avanzate. Il ruolo del muretto non è più limitato a coordinare sorpassi o cambiare gomme: diventa un centro decisionale capace di guidare l’andamento di una gara fin dall’avvio, soprattutto in corse caratterizzate da gestione energetica e dinamiche di gara complesse. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Piloti F1: il muretto guida la strategia energetica in pista

