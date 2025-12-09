Domenica 14 dicembre dalle ore 11 in Piazza Garibaldi si svolge Gioco senza frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza, un grande evento interattivo dedicato all’infanzia, realizzato da Casba Società Cooperativa Sociale in collaborazione con il Laboratorio di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un gioco pensato per coinvolgere e unire bambine e bambini di ogni nazionalità e provenienza, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, in Piazza Garibaldi Gioco Senza Frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza