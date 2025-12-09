Napoli in Piazza Garibaldi Gioco Senza Frontiere aspettando il Natale della Bella Piazza
Domenica 14 dicembre dalle ore 11 in Piazza Garibaldi si svolge Gioco senza frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza, un grande evento interattivo dedicato all’infanzia, realizzato da Casba Società Cooperativa Sociale in collaborazione con il Laboratorio di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un gioco pensato per coinvolgere e unire bambine e bambini di ogni nazionalità e provenienza, . 🔗 Leggi su 2anews.it
A Napoli arriva Red Bull King d’o Rione: Piazza Mercato diventa l’arena del calcio di strada
Napoli celebra Pino Daniele: domani Piazza del Plebiscito per “Pino è – Il viaggio del Musicante”
Muisca, Napoli in blues: il ritorno di Pino Daniele in piazza del Plebiscito con un cast stellare
X Factor dice addio a Napoli. Dopo due finali memorabili in piazza del Plebiscito, dall'anno prossimo, la finalissima del talent torna a Milano. - facebook.com Vai su Facebook
EVENTO - "Gioco Senza Frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza", in Piazza Garibaldi a Napoli - Domenica 14 dicembre dalle ore 11 in Piazza Garibaldi si svolge Gioco senza frontiere, aspettando il Natale della Bella Piazza, un grande evento interattivo dedicato all’infanzia, realizzato da Casba ... Si legge su napolimagazine.com
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it