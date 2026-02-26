Performance a sorpresa di Sal Da Vinci nel centro di Sanremo | tutti pazzi per lui e per il suo brano Per sempre sì Il video di Amicait

Nel cuore di Sanremo, un'inaspettata esibizione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione dei passanti. Con il suo brano

Performance a sorpresa di Sal Da Vinci nel centro di Sanremo a poche ore dal ritorno sul palco dell’Ariston per la terza serata ( qui tutto il programma ). Il cantante partenopeo, in gara al Festival con il brano Per sempre sì, ha organizzato una sorta di flash mob davanti alla chiesa di San Siro, provando in diretta i passi della coreografia che porterà sul palco nella terza serata. Sal Da Vinci balla Per sempre sì in centro a Sanremo. L’appuntamento era stato annunciato su Instagram: “ Dichiara il tuo per sempre sì ”, era l’invito rivolto ai fan, che non si sono tirati indietro. In piazza San Siro si è riunita una folla che ha guardato il cantante ballare, vestito di bianco, e c’è stata anche una proposta di matrimonio tra confetti e fiori. 🔗 Leggi su Amica.it

Performance a sorpresa di Sal Da Vinci nel centro di Sanremo: tutti pazzi per lui e per il suo brano "Per sempre sì".

Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta “Per sempre sì” – VIDEOGentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di...

Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con “Per sempre si”: “L’amore non ha etichette, è di tutti. Rossetto e caffè? È stato un miracolo” – Intervista VideoSal Da Vinci, tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, torna sul palco dell’Ariston dopo 17 anni di distanza dalla sua ultima...

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

