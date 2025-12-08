Arriva un nuovo Bonus e l’Inps è molto attenta ad accontentare i cittadini in un momento storico piuttosto complicato. Il nostro paese vive in un periodo storico non semplice e sono sempre più numerose le famiglie in difficoltà. Non è semplice regolarsi per mandare avanti la famiglia, le spese sono costanti e sempre più numerose. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - 40 euro al mese in più sul conto, così puoi ottenere il bonus