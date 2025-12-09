Perché il gol di Konaté del Liverpool all'Inter è stato annullato col VAR | regolamento chiaro

L'annullamento del gol di Konaté del Liverpool contro l'Inter, deciso tramite il VAR, ha suscitato attenzione. Il processo di revisione, che coinvolge la sala VAR e il direttore di gara Felix Zwayer, segue regole precise e trasparenti. Un'analisi dettagliata del regolamento chiarisce come si svolge il check e perché la decisione è stata presa in modo conforme alle norme.

Il check dalla sala VAR dura qualche minuto poi il direttore di gara, Felix Zwayer, viene richiamato alla on-field-review dal collega in cabina di regia, Sören Storks. 🔗 Leggi su Fanpage.it

