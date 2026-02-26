Dalle visite periodiche alla prevenzione: così si evita di incorrere nell'alito cattivo del cane e del gatto, che può essere il sintomo di un grave problema di salute. L’alito cattivo è una caratteristica del vostro cane o del vostro gatto? Proprio come per gli esseri umani, questo sintomo non è da trascurare. Certo, per gli esseri umani, oltre alle possibili questioni legate alla salute c’è un problema di socialità (l’alito cattivo può dar fastidio a chi ci sta intorno), ma chi ha un amico animale ci tiene anche e soprattutto alla sua salute. Ricordate però che qui diamo informazioni di massima: consultatevi con il veterinario o la veterinaria per vedere quale sia il vostro caso. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Perché il cane o il gatto ha l’alito cattivo? Cause comuni, rimedi e quando preoccuparsi

Temi più discussi:

