Cosa significa quando il cane sembra disorientato | perché lo fa e quali sono le cause più comuni
I cani anziani possono soffrire di disorientamento causato da demenza, ischemia, sindrome vestibolare o traumi. Dieta, stimoli e controlli veterinari costanti, possono aiutare a ridurre i rischi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa significa quando il cane sembra disorientato: perché lo fa e quali sono le cause più comuni - I cani molto anziani possono talvolta mostrare segni di disorientamento, come per esempio fissare il vuoto, eseguire azioni senza scopo apparente, isolarsi, avere difficoltà motorie e altre. fanpage.it
