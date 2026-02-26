Sanremo 2026 il giallo della scaletta | Achille Lauro non presenta Fedez e Masini interviene Carlo Conti

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, uno degli aspetti più discussi riguarda l'assenza di alcuni artisti dalla scaletta ufficiale, suscitando curiosità tra il pubblico e i media. La situazione ha portato a interventi e chiarimenti da parte di alcuni conduttori, che hanno spiegato le motivazioni dietro questa scelta. La vicenda ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando spazio a molte interpretazioni.

Il cambio ha acceso i social e le ipotesi su un incontro evitato. Le parole del direttore artistico in conferenza stampa Sanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata di Sanremo 2026, andata in scena mercoledì 25 febbraio al Teatro Ariston, ha avuto anche un piccolo “fuori scaletta” capace di monopolizzare commenti e retroscena. Secondo quanto riportato da più ricostruzioni, tra le versioni della scaletta che circolavano tra gli addetti ai lavori compariva Achille Lauro – co-conduttore della serata – come figura incaricata di introdurre sul palco l’esibizione di Fedez e Marco Masini con “Male necessario”. Quando però è arrivato il momento della performance, Lauro non era al suo posto: al fianco di Carlo Conti c’era invece Laura Pausini, co-conduttrice fissa di questa edizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

