‘Per sempre sì’ di cosa parla la canzone ‘di gruppo’ di Sal Da Vinci e chi l’ha scritta

Una nuova canzone di Sal Da Vinci, intitolata “Per sempre sì”, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica. L’artista torna al Festival di Sanremo dopo oltre un decennio, portando sul palco un brano scritto in collaborazione con altri autori. La presenza di Sal Da Vinci al festival segna un ritorno significativo per il cantautore napoletano.

Milano, 26 febbraio 2026 - Sal Da Vinci - all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino - torna al Festival di Sanremo 17 anni dopo l'ultima partecipazione in gara. Era il 2009 e il cantautore neomelodico aveva concluso in terza posizione con il brano 'Non riesco a farti innamorare', scritto insieme a Gigi D'Alessio. Altri tempi, anche dal punto di vista del numero degli autori: 'Non riesco a farti innamorare' ne aveva solo due ovvero Gigi D'Alessio e l'indimenticato Vincenzo D'Agostino – peraltro due Re Mida della canzone italiana –, 'Per sempre sì' con la quale Sal Da Vinci torna sul palco del Teatro Ariston ne conta un'infinità.

Ospite del format di Fanpage.it "Disegna la canzone", Sal Da Vinci ha rappresentato il suo brano "Per sempre sì", con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. "Promettere è il segreto per stare sempre insieme, è una cosa seria e importante", ha raccontato. facebook