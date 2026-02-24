Per sempre sì di Sal Da Vinci | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

A 17 anni da "Non riesco a farti innamorare", Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo con "Per sempre sì", dichiarazione d’amore solenne, costruita sulle sonorità calde del pop partenopeo e arricchita da una produzione più moderna firmata da Merk & Kremont. Il brano racconta una promessa matrimoniale rinnovata davanti a Dio e alla vita, con un linguaggio semplice e diretto che punta alla dimensione universale del sentimento. In "Per sempre sì" Sal Da Vinci mette in scena l’evoluzione di un amore che nasce quasi per caso e si trasforma in progetto condiviso. E, dunque, dall’incontro tra due sconosciuti si passa all’immagine simbolica del re e della regina, figure che non alludono al potere ma alla centralità reciproca nella vita dell’altro. 🔗 Leggi su Today.it

