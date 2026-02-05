Anche la splendida villa a picco sul lago è pronta per le olimpiadi Milano-Cortina

Villa Monastero a Varenna si prepara ad accogliere i visitatori durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La provincia di Lecco ha deciso di estendere gli orari e i giorni di apertura per permettere a più persone di ammirare questa splendida villa sul lago. Sarà un’occasione in più per scoprire uno dei luoghi più belli della zona, in un periodo in cui l’intera regione si anima con gli eventi olimpici.

Anche la Provincia di Lecco partecipa alle iniziative organizzate in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ampliando, rispetto agli altri anni, i giorni e gli orari di apertura al pubblico di Villa Monastero a Varenna per consentire la visita ai numerosi appassionati che.

