Una parrucchiera di Benevento sta attirando l’attenzione al Festival di Sanremo, grazie al suo contributo sui look degli artisti in gara. La professionista, conosciuta nel suo settore, ha avuto l’opportunità di lavorare dietro le quinte del prestigioso evento musicale. La sua presenza si fa notare tra le fila di coloro che curano l’aspetto estetico degli interpreti durante la manifestazione.

Dalla sua poltrona di lavoro a Benevento alle luci dell'Ariston. Lucia Ascione, titolare del salone "Il Bello delle Donne", è tra le professioniste che stanno lavorando dietro le quinte del Festival di Sanremo come parrucchiera ufficiale con ApTricosistem e Celebryti Beauty. Un traguardo che arriva dopo oltre trent'anni di attività. In città il suo nome è noto: il suo salone è diventato negli anni un punto di riferimento non solo per Benevento, ma anche per clienti provenienti dalla provincia e dai centri limitrofi. Un percorso costruito con formazione continua, aggiornamenti e una presenza costante nel settore beauty. A Sanremo il lavoro cambia ritmo.

Parrucchiera beneventana al Festival di Sanremo: la firma di Lucia Ascione sui look degli artisti

