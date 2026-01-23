Nuovo parcheggio multipiano gara senza esito Salta l' aggiudicazione

La procedura di gara per il nuovo parcheggio multipiano in via Rita Levi Montalcini, realizzato da Esselunga e ceduto al Comune, si è conclusa senza esito. Non è stata aggiudicata l’appalto, nonostante siano state presentate due offerte. La vicenda evidenzia le difficoltà incontrate nel processo di assegnazione e le implicazioni per lo sviluppo dell’opera.

Per la gara del parcheggio multipiano in via Rita Levi Montalcini, realizzato da Esselunga sul retro della stazione dei treni e ceduto al Comune, sono state presentate due offerte. Entrambe non sono arrivate alla fase finale per errori o mancanza del requisito tecnico minimo.

