"A Palazzo Bandini Piccolomini tradizione e innovazione si incontrano". I progetti di ricerca nazionale, sostenuti da fondi Pnrr, a Siena lasciano il segno, una dote in eredità al patrimonio cittadino: dopo quasi 20 anni di chiusura sta per riaprire l’antico palazzo nobiliare di via Sallustio Bandini di proprietà dell’Università dove erano le segreterie dell’ateneo. L’11 marzo prossimo al piano terra del palazzo sarà inaugurato ’Wow’, nuovo spazio museale e luogo di incontro di Unisi dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione nella filiera agroalimentare. Dove la tradizione appunto incontra l’innovazione. "Un’operazione di recupero immobiliare all’interno di un’operazione ’scientifica’ più ampia – ripercorre il professor Angelo Riccaboni, presidente Santa Chiara Lab –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Bandini Piccolomini ’Wow’ pronto a stupire

Perfette per stupire e per divertirsi con i bambini: 5 merende golose dall’effetto wowDurante i pomeriggi d’inverno, quando fuori fa freddo e si rimane volentieri in casa, creare una merenda speciale può diventare un’occasione perfetta...

Leggi anche: Achille Lauro è pronto a stupire un'ultima volta il Senato di X Factor 2025

Argomenti discussi: Palazzo Bandini Piccolomini ’Wow’ pronto a stupire.

Palazzo Bandini Piccolomini ’Wow’ pronto a stupireNuovo spazio dell’Università dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione nelle filiere agroalimentari: l’11 marzo taglio del nastro con i vertici della Fao. lanazione.it

Incendio in appartamento del centro. Evacuato palazzo Bandini PiccolominiAbbiamo sentito un intenso odore di fumo. E ancora: C’era proprio una nuvola fuori dalla finestra, veniva dall’abitazione sottostante. C’è chi è sceso con le ciabatte, in tutta fretta, quando sono ... lanazione.it